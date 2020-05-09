E-Talks Tuzla “Anneler Günü Özel” programının konuğu yazar Şermin Yaşar oldu

Tuzla Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından, Ceyhun Yılmaz'ın moderatörlüğünde yayınlanan E-Talks Tuzla "Anneler Günü Özel" programında, yazar Şermin Yaşar konuk oldu. Başkan Dr. Şadi Yazıcı da yayına katılarak Anneler Günü'nü kutladı.

Tuzla Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan ve Ceyhun Yılmaz'ın moderatörlük ettiği canlı yayına yazar Şermin Yaşar konuk oldu. Anneler Günü Özel programına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Annelerin anneler gününü kutluyorum. Cennet annelerin ayaklarının altındadır, diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. Konuğumuza ve size teşekkür ediyorum." sözleriyle iyi yayınlar dileyerek programdan ayrıldı.

Programın konuğu Şermin Yaşar, her zaman neşeli olmaya gayret ettiğini belirterek, "Hep derler ki nasıl bu kadar enerjiksin? Olaylar karşısında nasıl bu kadar iyimser kalabiliyorsun. Hayat, hüzünlü zamanlarda da gülecek bir şeyler veriyor" dedi.

"Kalemle kazanmayı hedefledim"

Şermin Yaşar, "Kalemi hiç bırakmadım. Hayatımı kalemle geçindirdim. Dolayısıyla bunun çok zorlu olduğunu iyi biliyorum. Hayatınızı edebiyattan geçindirmek çok kolay değildir. Bu bir sebat meselesidir. Bu zorluğun hep farkındaydım ve tüm bu zorlukları yaşadım" dedi.

Çocuklardan çok şey öğrendiğini belirten Yaşar, "Onlar tamamlanmış olarak dünyaya geliyorlar. Biz sadece onların kendi yolculuğunda, kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Çocuklar çok öğreticidir. Mesela bir çocuk sevgisini göstermekten asla çekinmez ama sevginin karşılığını göremez veya o dili öğrenemezse o duyguyu yitirebilir. İşte biz bu noktada, onlara sevgiyi nasıl ifade edeceğimizi göstermeliyiz. Zaten seviyorum anla demekle olmaz her zaman. Herkesin sevgi dili birbirinden farklıdır. Onu yakalayabilmek lazım. Sevgiyi söylemekten çekinmeyin. Birine sevdiğini söylemek çok güzel bir şeydir. Çekinmeyi bir kere kırdığınız zaman, kolaylaşır ve çoğalır" dedi.

10 kişiye kitap hediye edildi

Sohbetin ardından konuk Şermin Yaşar'ın sorduğu soruya cevap veren binlerce izleyiciden doğru cevap veren ilk 10 kişiye kitap hediye edildi. Anneler Günü özel programının kapanışında Şermin Yaşar, "Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Gayret ve çabaları için, sonsuz sevgileri için, sevgilerini gösterdikleri için, varlıkları için oynadıkları oyunlar için tüm annelere çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzleyiciler, ünlü konukları evlere misafir eden E-Talks Tuzla programını, Tuzla Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir.

Kaynak: İHA