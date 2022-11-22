e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2022/13 İngilizce) girmek isteyen adaylar, sınav başvuruları ile ilgili detayları merak ederek araştırıyor. Peki e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önderliğinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Henüz başvurularını tamamlamayan ya da hiç başvuruda bulunmayan adaylar, sınav başvurusu ile ilgili detayları merak ediyor. Peki e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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E-YDS 13 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, SON BAŞVURU TARİHİ NE 2022?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) 13. oturumuna girmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri ile ilgili detayları merak ederek internette aramalar yapıyor.

2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2022/11) başvuru tarihleri, 9-14 Kasım tarihleri arasını kapsıyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girmek isteyen adaylar, en geç 24 Kasım 23:59'a kadar ÖSYM'nin aday işletim sistemi üzerinden, kimlik bilgilerini girerek başvuruda bulunabilirler.

e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?

“Elektronik Yabancı Dil Sınavı” olan ve kısaca “e- YDS” olarak bilinen ve YDS ile aynı mantıkta yapılan bir sınavdır. Tek farkı, e-YDS'nin bilgisayar üzerinden ve elektronik ortamda yapılıyor olmasıdır.

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