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e-YDS 2020 İngilizce sınavı giriş bilgileri erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada e-YDS 2020/13 İngilizce sınavına girecek adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

e-YDS 2020 İngilizce sınavı giriş bilgileri erişime açıldı

Koronavirüs salgını dolayısıyla yapılması 2021 yılına ertelenen ve 20 Şubat 2021 Cumartesi günü  yapılacak olan e-YDS 2020/13 İngilizce sınavına girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede adayların sınava gireceklerini yerin bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgelerinin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat  14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği ifade edildi. 

ADAYLARA UYARI

Öte yandan adayların 20 Şubat Cumartesi gerçekleştirilecek olan sınavın saati olan 13.30’dan sonra sınav binasına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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