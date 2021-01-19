e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce sınav başvurusu ne zaman?
ÖSYM, 2021 sınav takvimini yayımladı. Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak e-YDS 1 sınavının tarihi de belli oldu. Peki e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce hangi tarihte? e-YDS 2020/1 sınav başvurusu ne zaman başlayacak? e-YDS 2020/1 sınav başvurusu nasıl yapılır? e-YDS 2020/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların tarihleri sırasıyla açıklandı. Bu kapsamda e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce hangi tarihte? soruları da yoğun ilgi görmeye başladı. Bizler de sizler için e-YDS 1 hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.
E-YDS 2021/1 SINAVI NE ZAMAN?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2021/1 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.
E-YDS 2021/1 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sınava başvurular 2-18 Şubat tarihlerinde alınacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
e-YDS 2020/1 İngilizce sınavının sonucu 27 Şubat 2021'de açıklanacak.