2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların tarihleri sırasıyla açıklandı. Bu kapsamda e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce hangi tarihte? soruları da yoğun ilgi görmeye başladı. Bizler de sizler için e-YDS 1 hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.

E-YDS 2021/1 SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2021/1 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

E-YDS 2021/1 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınava başvurular 2-18 Şubat tarihlerinde alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

e-YDS 2020/1 İngilizce sınavının sonucu 27 Şubat 2021'de açıklanacak.