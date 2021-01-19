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  3. e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce sınav başvurusu ne zaman?

e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce sınav başvurusu ne zaman?

ÖSYM, 2021 sınav takvimini yayımladı. Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak e-YDS 1 sınavının tarihi de belli oldu. Peki e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce hangi tarihte? e-YDS 2020/1 sınav başvurusu ne zaman başlayacak? e-YDS 2020/1 sınav başvurusu nasıl yapılır? e-YDS 2020/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce sınav başvurusu ne zaman?

2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların tarihleri sırasıyla açıklandı. Bu kapsamda e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce hangi tarihte? soruları da yoğun ilgi görmeye başladı. Bizler de sizler için e-YDS 1 hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik. 

E-YDS 2021/1 SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2021/1 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. 

E-YDS 2021/1 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınava başvurular 2-18 Şubat tarihlerinde alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

e-YDS 2020/1 İngilizce sınavının sonucu 27 Şubat 2021'de açıklanacak.

e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce sınav başvurusu ne zaman?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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