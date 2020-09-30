e-YDS 2020/12 İngilizce sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. 180 dakika sürecek sınava başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

E-YDS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''e-YDS 2020/12 İngilizce alanında, 14 Kasım 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. '' denildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sınava başvuru süreci, 30 Eylül 2020 – 05 Kasım 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 30 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

E-YDS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV KONTENJANI

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 374, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

DENEME E-SINAVI

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2020 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS) Kılavuzu

Elektronik Sınavlar İçin Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ