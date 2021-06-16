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e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular başladı!

11 Temmuz 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuruları başladı. ÖSYM, 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2021 e-YDS) kılavuzunu yayımladı.

e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular başladı!

e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça sınavı ÖSYM tarafından Temmuz ayı içerisinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Adaylar  Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında sınava girecek ve sınavda kendilerine 180 dakika cevaplama süresi tanınacak.

SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI: HES KODUNA DİKKAT!

e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuruları 16 Haziran 2021 – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. ÖSYM, ''e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.'' uyarısında bulundu. 

e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça sınavında kontenjan, Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.

e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular başladı!

E-YDS RUSÇA ARAPÇA BAŞVURU KULAVUZU YAYIMLANDI

Adaylar aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru kılavuzuna PDF olarak ulaşabilir. 

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2021 e-YDS) Kılavuzu (3 Mayıs 2021 tarihli duyuru kapsamında güncellenmiştir.) 

Elektronik Sınavlar İçin Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu 

Deneme e-Sınav Uygulaması

E-YDS 2021/10 ARAPÇA/RUSÇA BAŞVURU EKRANI

e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular başladı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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