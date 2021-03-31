e-YDS 2021/4 İngilizce sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Başvurular 31 Mart 2021 tarihi itibariyle başladı. 180 dakika sürecek sınav 8 Mayıs'ta yapılacak. İşte başvuru detayları...

3-YDS 2021/4 İNGİLİZCE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 31 Mart- 29 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav kontenjanı, Ankara için 3500, İstanbul için 432, İzmir için ise 84 olarak belirlenmiştir. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.'' denildi.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2021 e-YDS) Kılavuzu

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

Sınav ücreti 290,00 TL olarak belirlenmiş olup, sınav ücretleri sadece https://odeme.osym.gov.tr adresinden ödenebilmektedir. Adayların sınav ücretlerini 29 Nisan saat 23:59'a kadar yatırmış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ