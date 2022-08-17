e-YDS başvuru tarihleri ne, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavı olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'nin başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar ve sınava girmek isteyenler sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki e-YDS hangi tarihlerde, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtlar...

E-YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE, HANGİ İLLERDE YAPILIYOR 2022?

2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2022/11) başvuru tarihleri, 27 Temmuz ve 1 Eylül tarihleri arasını kapsıyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girmek isteyen adaylar, en geç 1 Eylül 23:59'a kadar ÖSYM'nin aday işletim sistemi üzerinden, kimlik bilgilerini girerek başvuruda bulunabilirler.

E-YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Sınavı için, ÖSYM'nin aday işletim sistemine kimlik bilgileriyle giriş yapan adaylar, elektronik olarak ücretlerini ödeyerek sınava başvuruda bulunabilirler.

e-YDS sınav başvuru ücreti 2022 yılı itibarıyla 360 TL olarak belirlenmiştir. Sınava başvuruda bulunan adaylar, internet üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilecekler.