e-YDS başvuruları 17 Kasım tarihinden itibaren başladı. 180 dakika sürecek olan sınav 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen kişiler 2 Aralık tarihine kadar e-YDS başvurularını yapabilecekler. Adayların ödeme işleme öncesinde HES koduna sahip olmaları gerekiyor. Bu bağlamda, e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS başvuru ücreti nasıl ödenir, ne kadar? Detaylar haberimizde...

e-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR, NE KADAR?

17 Kasım 2021 – 02 Aralık 2021 tarihleri arasında adaylar sınava başvurabilecekler. Başvurular ÖSYM'nin internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapılabilmektedir. e-YDS sınavının ücreti 290 TL'dir.

e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi sınırlı olduğundan dolayı sınava alınacak aday sayısında kota bulunmaktadır. Sınava girecek kişi sayısı Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini yatıran kişiler kontenjana dahil olacaklar. Kontenjandaki kişi sayısı dolduğu taktirde ise sistem daha fazla adayın ödeme yapmasını engelleyecek. e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi son bulacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) düzenlenmektedir. İlgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te sınav ücreti ödeme işlemi başlamaktadır.

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınmaktadır. Kapasite tamamen dolduğunda başvuru süreleri bitmemiş olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi yapılamaz. Kapasite tam doluluğa ulaşmadığı taktirde ise ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü 23.59'a dek sınav ücreti ödeme işlemi devam eder.

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırılmaktadır. Sınav ücret ödemeleri bankalardan kabul edilemez. Geçerli olan tek yöntem, kredi kartı/banka kartı ile ödeme işlemidir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmemektedir/devredilmemektedir.