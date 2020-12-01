Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları genişletildi. Salgının seyrine göre Milli Eğitim Bakanlığı da sınavlarını ileri bir tarihe erteledi. 19 Aralık tarihinde e-YDS 2020/13 İngilizce sınavına girecek adaylar bu kez ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek e-YDS için açıklama yaptı. Peki e-YDS ertelendi mi? e-YDS 2020/13 İngilizce sınavı iptal mi oldu? Ne zamana ertelendi?

E-YDS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. e-YDS 2020/13 sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı.

E-YDS İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM Başkanı Aygün konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

''Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.''

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E-YDS NEDİR?

ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır. E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.

YDS'YE GİRDİKTEN SONRA E-YDS'YE GİREBİLİR MİYİM?

Adaylar yazılı YDS'ye dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Ancak bunu E-YDS için söylememiz mümkün değil. Yeni bir sistem olmasından dolayı E-YDS'ye yılda bir kez girebilirsiniz.

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