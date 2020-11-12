e-YDS sınav giriş belgesi 2020 açıklandı mı? e-YDS sınav yeri sorgulama

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgeleri yayımlandı.

Resmi yazı şöyle;

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.üE-YDS 2020 SINAV YERİ SORGULAMA

DİKKAT!

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

E-YDS NEDİR?

ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır. E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.

YDS'YE GİRDİKTEN SONRA E-YDS'YE GİRİLİR Mİ?

Adaylar yazılı YDS'ye dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Ancak bunu E-YDS için söylememiz mümkün değil. Yeni bir sistem olmasından dolayı E-YDS'ye yılda bir kez girebilirsiniz.

E-YDS SINAVINA GİDERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Nüfus cüzdanınız veya geçerli süresi olan pasaportunuz ve sınav giriş belgeniz kesinlikle yanınızda bulundurmalısınız.