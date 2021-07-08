e-YDS sınav giriş belgesi alma ekranı: e-YDS 2021/9 İngilizce sınav yerleri belli oldu! ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/9 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini bugünden itibaren alabilecek.

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