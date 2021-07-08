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e-YDS sınav giriş belgesi alma ekranı: e-YDS 2021/9 İngilizce sınav yerleri belli oldu!

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/9 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini bugünden itibaren alabilecek.

e-YDS sınav giriş belgesi alma ekranı: e-YDS 2021/9 İngilizce sınav yerleri belli oldu!

e-YDS 2021/9 İngilizce adaylarının büyük heyecanla beklediği sınav 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava sayılı günler kala ÖSYM'den sınav giriş belgeleriyle ilgili sıcak bir açıklama geldi. 

Açıklamada, ''10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi. 

Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

e-YDS sınav giriş belgesi alma ekranı: e-YDS 2021/9 İngilizce sınav yerleri belli oldu!

ÖSYM'DEN UYARI!

Hafta sonu Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav öncesi ÖSYM'den adaylara uyarı geldi. ÖSYM Başkanlığı, ''e-YDS 2021/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' dedi. 

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{TITLE_STRIP}e-YDS 2021/10 sınav yerleri belli oldu mu? e-YDS Arapça/Rusça sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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