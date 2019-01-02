E.Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı başladı

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da toplandı.

Süper Lig'deki birçok takım gibi devre arası çalışmalarına 2 Ocak'ta başlayan sarı-kırmızılılar, Antalya'da toplandı. Malatyaspor, 9 gün sürmesi planlanan ve iki de hazırlık maçı yapılacak olan kampa yeni transferlerini yetiştirmek istediği ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılılarda Antalya kampına çağrılan ancak yolların ayrılmasının planlandığı Issıar Dia, Sulley Mınuri, Başkan Adil Gevrek bir görüşme gerçekleştireceği öğrenild. Başkan Gevrek'in iki futbolcuya da kendilerini ikinci yarı için takımda düşünmediklerini paylaşacağı belirtildi.

Günü tek antrenmanla geçiren E.Yeni Malatyaspor, yarından itibaren çift antrenman temposuna geçecek.

Kaynak: İHA