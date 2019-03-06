E.Yeni Malatyaspor’da futbolcular kötü gidişe dur demek istiyor

E.Yeni Malatyaspor'un genç orta saha oyuncusu Ahmet Ildız, "Kötü gidişatı sadece sakatlıklara bağlamak olmaz. Diğer oyuncu arkadaşlarımıza da haksızlık olur. Takım havasında biraz değişiklikler oldu. Herkesin bir iyi günü, bir de kötü günü vardır" dedi.

E.Yeni Malatyaspor'un genç orta saha oyuncusu Ahmet Ildız ve sol bek oyuncusu Erkan Kaş, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundular. Bu hafta oynayacakları DG Sivasspor maçını kazanıp kötü gidişe dur demek istediklerini belirten Ahmet Ildız, "Lige ilk başta iyi başladık, hep ön sıralarda oynadık. Şimdiye kadar üst sıralarda durmaya başardık. Bu son 6 haftada 10 sakatlık verdik. Biraz talihsizlik oldu ama bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Takım havasında biraz değişiklikler oldu"

Takımın kötü gidişatını da değerlendiren Ildız, "Kötü gidişatı sadece oyunculara bağlıyorum diyemem. Bu takımda aynı kalitede iyi olan birçok oyuncu var. Kötü gidişatın sadece sakatlıklara da bağlamak olmaz. Diğer oyuncu arkadaşlarımıza haksızlık olur. Takım havasında biraz değişiklikler oldu. Herkesin bir iyi günü birde kötü günü vardır. Bizim de kötü giden bir 6 haftamız var. Tabii birkaç maçta galip ayrılabilirdik. Konyaspor maçı var. Beşiktaş maçında haksız yere verilen bir kırmızı kart var. Verilmeyen penaltılarımız var. Kötü gidişatın sadece bunlara bağlamak diye değil ama biz elimizden gelenin daha fazlasını yapıp üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah öyle olur" yorumunu yaptı.

"Ait olduğumuz yerlere çıkmak istiyoruz"

Ildız, Sivasspor maçının tekrardan dönüş maçı olduğunu kaydederek "Sivasspor maçı bizim için 3 puan alıp tekrar üst sıralara, kendimizi göstermek için dönüş maçı olacak. İnşallah dediğimiz gibi tekrar dönüş maçımız olur. Bu hafta çalışmalara başladık. İnşallah her şey yolunda gider. Erol hocanın verdiği taktiklere kulak vererek bu hafta 3 puan alarak ait olduğumuz yerlere çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyun olarak çok gerilere gittiğimizi düşünmüyorum"

Sol bek oyuncusu Erkan Kaş ise, oyun olarak çok kötü olduklarını düşünmediğini belirterek, "Oynadığımız çok iyi maçlar oldu ama bunlardan galibiyet çıkaramadık. Bunların eksikliğini yaşıyoruz. Oyun olarak çok gerilere gittiğimizi düşünmüyorum. Sadece skor anlamda bir sonuç alamadık. Belki bunun nedenlerinde biride sakatlıklar olabilir. Baya bir sakat oyuncumuz vardı. Bunlardan biri de bendim. Şimdi takım olarak buradayız. Çoğu arkadaşımız geldi. İnşallah bundan sonra çıkışa geçeceğiz" dedi.

"Bazen kötü günlerimiz oluyor ya da istediklerimiz yapamıyoruz"

Kendi performansını da değerlendiren Erkan, şunları söyledi:

"Sonuçta hiçbir futbolcu kötü oynamak, gol kaçırmak veya mağlup olmak istemez. Bunun için burada çok çalışıyoruz. Bazen kötü günlerimiz oluyor ya da istediklerimiz yapamıyoruz. Farklı şeyler düşünüyoruz, o anda onu yapamıyoruz. Hem skoru etkiliyor hem de maça yansıyor ama bunun için hep mücadele ediyoruz. İnşallah hem ben hem de takım arkadaşlarım yükselmek için çok daha iyi çalışıp daha iyi mücadele edip inşallah yükselişe geçeceğiz. Sivasspor bizim gibi uzun zamandır galibiyet alamıyor. Etkili bir takımlar, onların da iyi bir kadrosu var. Bu maç hem bizim için hem de onlar için de çok önemli bir maç haline geldi. İnşallah biz istediğimizi alacağız diye düşünüyorum. Çoğu mevkii de sıkıntımız yok. Yeterince arkadaşlarımız da var. Ben ya da bir başkası. Kimin oynadığının bir önemi yok. Bülent Cevahir de benim genç milli takımımdan arkadaşım. Rekabet tabii ki de güzel bir şey. Ben çalışıyorum Bülent çalışıyor. Forma kimin hakkıysa Erol hocamız ona veriyor formayı."

Kaynak: İHA