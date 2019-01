E.Yeni Malatyaspor’da transferde Erol Bulut’un istediği oldu

E.Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Transfer ettiğimiz Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın hocamızın özellikle sezon başında da istediği oyunculardı. Şu anda transferleri gerçekleşti. Hocamızın isteği oldu" dedi.

Takımla birlikte Antalya Belek'teki kampta yer alan Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, transfer çalışmaları, takımın son durumu ve ikinci yarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, Sadık Çiftpınar'ın transferine ilişkin, "Sadık, Akçaabat Sebat'ta oynarken, o sezonun devre arasında transfer edildi. Ama 2-3 ay öncesinden Sadık izleniyordu. İyi bir kaliteli bir oyuncu olduğu bize söylenmişti. Bizde kulübümüze kazandırdık. Bundan dolayı da mutluyuz çünkü Sadık üzerine koyarak gitti. Her sezon kendini geliştirerek oynadı ve Malatyaspor'a büyük katkı sağladı. Hem düzgün kişiliği, karakteri ve çalışkanlığıyla hem de dönem dönem yaşadığımız sıkıntılarda sorumluluk alarak, takım kaptanlığı yaparak E.Yeni Malatyaspor'a çok büyük hizmetleri oldu. Tabii transfer teklifleri gelince oyuncunun da önünü açmak gerekiyor. Her futbolcunun hayalidir büyük camialarda top oynayıp, milli takıma gitmek. Transferle ilgili başkanımız görüşmelerini sürdürdü. Hem E.Yeni Malatyaspor'un hem de Sadık Çiftpınar'ın menfaati düşünülerek, her iki tarafında mutlu olacağı bir transfer oldu. Sadık, çok sevdiğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Düzgün bir kişiliğe sahip olduğu için, vefasını da gösterdi. Sadık'a başarılar diliyorum. Çalışkanlığı ve disipliniyle Fenerbahçe'ye de çok büyük katkı sağlayacaktır. Allah yolunu açık etsin. Büyük bir camiaya gitmedi bizi gururlandırır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi hiçbir zaman üzmedi"

Khalid Boutaib'e de spor hayatında başarılar dileyen Ravcı, "Khalid Boutaib'de sevdiğim oyuncularımızdan bir tanesiydi. Saha dışında ikili ilişkilerinde düzgün ve karakterli bir kişiliğe sahipti ve bunu sahaya da yansıtıyordu. Her şeyini vererek oynayan bir oyuncuydu. Tam bir takım oyuncusuydu. Bizi hiçbir zaman üzmedi. Hiçbir futbolcumuz üzmedi. Ben Sadık'ın da, Boutaib'inde ayrılmasından dolayı hem üzgünüm hem de kulübe katkı sağladıkları için son derecede mutluyum. Allah yolunu açık etsin, inşallah gittiği yerde başarılı olur" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Akbaş ve Robin istediğimiz oyunculardı"

Ravcı, transfer sürecine ilişkin, "Bizde bir gelenek haline geldi; ilk başladığımızdan bugüne kadar transfer süreçlerinde gerek sezon başı gerekse de devre arası olsun, önce bir transfer komitesi oluşturulur. Tespit edilen ve bize sunulan oyuncular, transfer komitesinden geçer. Biz bunu hocamızla paylaşırız. Hocamızın onayladığı oyuncular üzerinde hepimiz hemfikir olursak zaten takıma kazandırma adına gerekli girişimler yapılır. Mesela transfer ettiğimiz Mustafa Akbaş, Robin Yalçın özellikle hocamızın sezon başında da istediği oyunculardı. Şuanda transferleri gerçekleşti. Hocamızın isteği oldu, bu oyuncularda iyi oyuncular ve bize güç katacaklarına inanıyorum. Robin Yalçın hazırlık maçonda gol attı. Süper Lig deneyimleri var, karakterli oyuncular. Transfer ettiğimiz oyuncuların takım ruhuna uymaları, takım oyununa uymaları, ilişkilerinde iyi olmaları ve düzgün karakterde olmaları bizim için önemli" şeklinde konuştu.

"Khalid'in yerinin dolması gerekiyor"

Ravcı, transferde bugüne kadar yüksek oranda başarı sağladıklarını belirterek, "Fenerbahçe'den gelen Barış Alıcı kardeşimizde, Yiğithan'da genç oyuncular. Onlarında bize çok şey katacaklarına inanıyorum. Transfer şuanda deva ediyor. 2-3 oyuncu daha takıma katkı yapması için transfer çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle Khalid'in yerini dolması gerekiyor. O konuda çalışmamız var. Ama devre arası transferi artık klasikleşmiş bir sözdür, zor hakikaten zor. İyi oyuncuyu işin açıkçası kimse vermek istemiyor. Herhangi bir bonservis ücreti ödemeden bizden de oyuncu istense vermek istemeyiz. Birkaç gün içerisinde netleşir. Bizim istediğimiz bir an önce yetiştirilip kampta bizimle antrenmanlarda görmekti. Gelen oyunlar Barış Alıcı, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın daha önce kendi takımlarında çalışmalara devam ettikleri için o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Transfer çalışmaları devam ediyor. Belirlediğimiz oyunculara tekliflerimizi sunduk, haber bekliyoruz" dedi.

"Bazı oyuncularla görüştük ve teklif sunduk"

Sosyal medyada dolaşan bazı isimlerle ilgilendiklerini kaydeden Ravcı, "Bazılarıyla ilgileniyoruz ama bazıların isimlerini açıkçası bizde ilk defa duyduk. Resmi olarak herhangi bir açıklama yapmadan, transfer haberlerine inanmayın. Aldığımız oyuncularda resmi olarak açıklanıyor. Birde şuna dikkat ediyoruz; bazen oyuncuyla görüşüyoruz, karşılıklı sözleşme konularında anlaşıyoruz ama oyuncu kampta benimle olmadığı sürece oyuncuyla anlaşmış saymıyorum. Çünkü son dakikada bile sürpriz yaşayabiliyoruz. O yüzden resmi açıklama yapmadan, transfer söylentilerine kimse inanmasın. Bazı oyuncularla görüştük, teklif sunduk. Bazıları kendi menajerlerinin ortaya attığı isimler" sözlerine yer verdi.

Ravcı, İssiar Dia ve Sulley Muniru ile ilgili son durumları hakkında ise "İki oyuncumuzla başkanımız İstanbul'da bir görüşme sağladı, onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Şu anda o konuda çok fazla bir şey söyleyemem. Başkanımız iki oyuncuyla görüştü. Sadece sonuçlanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"5 milyon Euro verecek olan varsa kendi elimle teslim ederim"

Medyada Pereira ve Aleksic'in transfer olacağı söylentilerine de değinen Ravcı, "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Aleksic hakkında çıkan haber vardı. Varsa 5 milyon Euro getirecek olan ben kendim götürüp teslim edeyim. Büyük bir para. Biz oyuncularımızdan memnunuz ama değerini bulan her futbolcu da bizden ayrılabilir" dedi.

"Başarının sırrı birlik, beraberlik ve ruh idi"

Ravcı, ligin ikinci yarısıyla ilgili ise şu değerlendirmesinde, "Biz sezona sıkıntılı bir süreçle girdik. Bazen kampta 13 oyuncuyla çalıştık. Sakatlıklar bizi çok zor durumda bıraktı. Sezon başında hiç kimse bu kadar büyük başarı yakalayacağımızı tahmin etmemişti. Geldiğimiz şu sürece kadarda hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Çalışmamız gerekiyordu. Hiçbir bahaneyi kabul etmeyerek, fikstür zor kolay demeden çalıştık. Başarının sırrı, takımda birlik, beraberlik ve ruh idi. Kulüp içerisinde bütün çalışanlarımızla çalıştığımız ortam samimi ve sevgi dolu. O ortam sahaya yansıyor. Başarıda ondan geliyor. Erol hocamız ekibiyle takıma çok büyük katkı sağlıyor. Bu güzel ve rahat çalışma ortamını başkanımız ve yönetim kurulu bize sundu. Sağlıklı bir ortamda çalıştığımız için bizde mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Final neden olmasın"

Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini ifade eden Ravcı, "Gideceğimiz yer final, keşke final oynayabilsek. Buraya kadar geldik, neden final olmasın. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig'de varlığımızı sürdürebilmek içinde kadro derinliğimizin olması gerekiyor. Mutlaka ikinci yarının çok zor geçeceğini biliyoruz. Hem sakatlıklar olacak hem de cezalılar olacak. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ederseniz bir kadro derinliğinizin olması gerekiyor. İşi sıkı tutup, çok çalışarak, gerekli takviyeleri de yaparsak inanıyorum ki her iki kulvarda da başarıyı yakalarız. Transfer yapmak için yapmıyoruz. Kaliteli iyi oyuncuların gelmesi, bizimde kaliteli oyuncularımız var, bu da rekabeti artıracak ve başarıyı getirecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA