E.Yeni Malatyaspor’dan görevine yeni başlayan il müdürüne ziyaret

E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yeni atanan Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri Remzi Uğur ve Mehmet Maden, kulüp müdürü Selçuk Günaydın ile birlikte kısa bir süre önce atanan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gevrek, yaptığı açıklamada, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a teşekkür ediyoruz. Bizi bütün samimiyetiyle kabul etti. Yeni Malatyaspor olarak kendisine yeni görevinde hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise "Başkan Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin ziyareti bizi oldukça memnun etti. Kendilerini her yönden destekliyoruz. Yeni Malatyaspor'un birlikte hareket edeceği en önemli kurumlardan biri il müdürlüğümüzdür. Yeni Malatyaspor şehrimizin markası hepimizin ortak değeridir. Yeni Malatyaspor'umuza elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" diye konuştu.

E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ziyarette Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Kaynak: İHA