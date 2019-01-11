Eadweard Muybridge Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

EADWEARD MUYBRİDGE KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Nisan.1830 Ölüm tarihi : 08.Mayıs.1904

Eadweard Muybridge kaç yaşında öldü : 74

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Fotoğrafçı

Eadweard Muybridge doğum yeri : Londra, İngiltere

Ölüm yeri : Londra, İngiltere

EADWEARD MUYBRİDGE BİYOGRAFİSİ

Fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden birisidir. Fotoğrafçı .

Birden ullanarak yaptığı hareket incelemeleriyle bilinen İngiliz asıllı fotoğrafçıdır.

Asıl adı Edward James Muggeridge olan Hollanda kökenli İngiliz fotoğrafçı, 9 Nisan 1830 da Londra, İngiltere’de doğmuştur. Hayatının büyük bir çoğunluğunu 1855 yılında 25 yaşındayken gittiği San Francisco'da ABD'de geçirmiştir. Bir kitapçının yanında çalıştı. 1860 yılında bir posta arabası kazası geçirdikten sonra memkeketi Londra’ya döndü,1861 ile 1866 yılları arasında burada kaldıktan sonra tekrar San Francisco’ya gitti ve çalışmalarına devam etti.

Bu arada 1874 yılında karısının sevgilisi olan Binbaşı Harry Larkyn’i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra mahkemede beraat etmiştir.

Birden fazla fotoğraf makinesi ile farklı açılardan yarış atlarının fotoğraflarını çeken Muybridge, bu resimleri birleştirerek atın hareketli görünmesini sağlamıştır. 1878 yılında gerçekleştirdiği bu deneyde, yaş kolodyum tekniğiyle dört nala giden bir atın bütün hareketlerini kayıt altına almayı başarmıştır için Eadweard J. Muybridge tarafından yapılmış yapılmış ilk çalışma :

Sonrasında Eadweard, daha farklı hayvanları da çekerek ve başka başka konularda da aynı tekniği uyguladı. Çok sayıda fotoğraf makinesi ile gerçekleştirilen bu teknik, “Matrix” filminde de de kullanılan "Bullet Time" efektinin öncüsü olduğu söyleniyor. Yani Muybridge'in yarattığı efekti, sinemalarda hala görmekteyiz.

Edward Muybridge önceleri devlet için çalışmış, daha sonra ise endüstriyel ve manzara fotoğrafçılığı konularında uzmanlaşmıştır.

Ayrıca Zoopraxiscope adını verdiği bir cihaz da icad etmiştir. Üzerinde fotoğraflar bulunan bir diskin hızlıca hareket ettirilmesiyle görüntünün de hareketlenmesi mantığına dayanır. Bu cihaz sinema mantığının ilk örneklerinden biri sayılabilir.

Geliştirdiği bu teknikler ile film şeridinin oluşturulmasına katkıda bulundu. Yaptığı çalışmalar günümüzde basit gibi görünse de 1800'lü yılların şartlarında teknik olarak çok sıkıntılı ve zordu.

Muybridge’nin çalışmaları biyomekanik ve atletizm mekaniği biliminin başlangıcına yakın duruyor.

Edward Muybridge, 1883 ve 1886 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi çatısı altında çalıştı.

1894 yılında memleketi İngiltere'ye döndü. Londra’daki evinde 8 Mayıs 1904’de öldü. 2004 yılında, “İngiliz Film Enstitüsü” evin dış duvarına bir hatıra plak monte ettirdi.

Edward James Muggeridge’nin diğer fotoğrafik dizilerinin bir çoğu 1950'lerden bu yana kitaplarda referans olarak yayınlanmıştır.

Besteci “Philip Glass'ın“ Fotoğrafçı” (1982) operası Muybridge cinayeti davasına dayanmaktadır.

Google 9 Nisan 2012 tarihinde, Edward James Muggeridge’in doğum günü münasebetiyle, Film şeridinin mucidi olan fotoğrafçı için özel bir Doodle hazırlayarak şirket animasyonlu bir çalışmaya imza attı.