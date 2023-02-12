Eamonn Brophy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eamonn Brophy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eamonn Brophy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eamonn Brophy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eamonn Brophy 10 Mart 1996 tarihinde Cleland şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eamonn Brophy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Eamonn Brophy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eamonn Brophy'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Eamonn Brophy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eamonn Brophy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eamonn Brophy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eamonn Brophy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hibernian FC U17

1 Ocak 2012 yılında Hamilton A. U17

1 Temmuz 2013 yılında Hamilton Acad.

6 Mart 2014 yılında Queen's Park

4 Mayıs 2014 yılında Hamilton Acad.

9 Eylül 2015 yılında Dumbarton FC

5 Aralık 2015 yılında Hamilton Acad.

18 Ağu 2017 yılında Kilmarnock FC

8 Ocak 2021 yılında St. Mirren

16 Mayıs 2021 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

25 Ocak 2023 yılında Ross County

31 Mayıs 2023 yılında St. Mirren

Eamonn Brophy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eamonn Brophy şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Eamonn Brophy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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