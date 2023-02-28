Easton Ongaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Easton Ongaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Easton Ongaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Easton Ongaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Easton Ongaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Easton Ongaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Easton Ongaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Easton Ongaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Easton Ongaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Easton Ongaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Easton Ongaro 5 Haziran 1998 tarihinde Edmonton, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Easton Ongaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Easton Ongaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Easton Ongaro'nin Pacific FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Easton Ongaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Easton Ongaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Easton Ongaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Easton Ongaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında AB Golden Bears

12 Kasım 2018 yılında Cavalry FC

13 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2019 yılında FC Edmonton

4 Ekim 2020 yılında Vendsyssel FF

31 Aralık 2020 yılında FC Edmonton

12 Ocak 2022 yılında UTA Arad

7 Temmuz 2022 yılında Vancouver 2

1 Aralık 2022 yılında Pacific FC

Easton Ongaro kimdir

Easton Ongaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Easton Ongaro şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Easton Ongaro nereli

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