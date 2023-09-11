Easycep’in stratejik ortağı Fibabanka yeni yatırımıyla hisselerini artırdı

Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easycep'in, Fibabanka ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık, bankanın hisselerini artırma kararı almasıyla güçleniyor.

Türkiye'nin önde gelen yenilenmiş elektronik ürün marketlerinden EasyCep, geçtiğimiz yıl Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden aldığı 11 milyon dolar yatırımla, 2022 yılında mağaza ve çalışan sayısının yanı sıra aylık telefon yenileme kapasitesini artırarak 15 kat büyüdü. Büyüme yolculuğuna Fibabanka'nın yeni yatırımıyla devam edecek olan şirket, teknoloji dünyasında yeni ufuklara yelken açmaya hazırlanıyor.

"Yenilenmiş telefon sektöründe en çok bilinen markayız. Bu yatırımla birlikte Türkiye yenilenmiş telefon pazarına yön vermeye devam ederken, yurt dışındaki operasyonlarımızla da global bir marka olma yolunda sağlam adımlar atacağız" diyen EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Ülkemizde bir sektörün inşasına öncülük etmek gibi zorlu ancak heyecan verici bir rol üstlendik. Geldiğimiz noktada, başta yenilenmiş telefon olmak üzere hem yenilenmiş elektronik ürün satışlarında hem de EasyCep'in bilinirliğinde önemli bir artış elde ettik. Özellikle yenilenmiş telefon pazarının sadece Türkiye'de değil yakın bölgemizde çok önemli bir potansiyeli var. Fibabanka'yla olan stratejik ortaklığımızın daha da güçlenmesiyle, Türkiye'deki operasyonlarımızı genişletirken, uluslararası pazarlara açılma sürecimizi hızlandıracağız. İş modelimizi başka ülkelere taşıyarak daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazlarla tanıştıracağız" açıklamasında bulundu.

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Şirketin inovasyon vizyonuna vurgu yapan Özdemir, "Sürekli değişen trendleri takip ediyor ve iş modelimize hızla adapte ediyoruz. Teknolojik altyapımızı güncelleyerek büyüme hızımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuyu değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Finberg ile girişimlere uzun süredir yatırım yaptıklarını ve kurdukları yakın ilişkilerle girişimcilerin ihtiyaçlarını çok yakından takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Girişimcilik ruhunu; üreticiliğin, inovasyonun öncüsü ve parçası olduğumuz Fiba Grubu'nun kuruluş felsefesinden alıyoruz. Dolayısıyla girişim ekosistemine yaptığımız her türlü yatırımı çok önemsiyoruz. Çekirdek yatırımla başlayan ve Seri A turu yatırımı ile devam eden EasyCep girişimine olan desteğimizi yeni yatırımımızla sürüyor, böylelikle büyümekte olan öncü ve yenilikçi girişimlere verdiğimiz yatırım desteğiyle onların hızla gelişmelerine destek oluyoruz."

Büyüme potansiyeli yüksek teknoloji tabanlı girişimlere yatırımları ile tanınan bankanın girişim sermayesi yönetim şirketi Finberg'in Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin ise şirkete yaptıkları yatırıma ilişkin olarak, "Şirkete ilk yatırımımızı iki yıl önce çekirdek aşamasında yaptık. Seri A ile devam ettiğimiz yatırımımızı hisselerimizi artırarak sürdürüyoruz. Giderek güçlenen stratejik ortaklığımızın, EasyCep'in lider olduğu Türkiye'nin ötesine uzanarak, MENA ve CEE bölgelerinde yenilenmiş elektronik ürün potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerdeki en güçlü oyuncu olmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, Tüketicilerin cep telefonu alma tercihleri hakkında bağımsız araştırma kuruluşu Sia Insight tarafından, bu yıl mayıs ayında 12 ilde bin kişi ile yapılan bir araştırma, 2018 yılında kurulan ve Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alan ilk yenileme merkezlerinden biri olan şirketin, tüketiciler tarafından bu sektörde bilinirliği en yüksek marka olduğunu ortaya çıkarmıştı. 2018 yılında kurulan şirket, 2020 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren telefon yenileme merkezlerine ilişkin mevzuatın ardından, telefon yenileme merkezi sertifikası alan ilk girişimlerden biri oldu. Telefon ve teknolojiyi tüm tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen şirket, binlerce telefonun yenilemesini yaparak hem ithalatın azalmasıyla ekonomiye katkı sağlıyor, hem de yeni telefon üretiminden kaynaklı karbon salımının azalmasına destek oluyor. Şirket, büyüme yolculuğunda yakaladığı ivmeyi sürdürerek, Türkiye'nin bir sonraki unicorn'u olmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)