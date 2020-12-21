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EBA 21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri

TRT EBA’da yeni haftanın programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlı (MEB) EBA 21 25 aralık ders programını yayımladı. İşte, 21-25 Aralık haftasının akışı ve İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri...

EBA 21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrencinin beklediği yeni haftanın ders programı açıklandı. Yeni ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden öğrencilere aktarılıyor. Öte yandan EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebilmektedir. İşte EBA  21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri...

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

EBA 21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri

ORTAOKUL

EBA 21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri

LİSE

EBA 21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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