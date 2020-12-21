Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrencinin beklediği yeni haftanın ders programı açıklandı. Yeni ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden öğrencilere aktarılıyor. Öte yandan EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebilmektedir. İşte EBA 21 25 aralık ders programı / İlkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri...

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE