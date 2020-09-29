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EBA 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı

EBA TV'nin 28 Eylül - 02 Ekim tarihlerindeki ders programı belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci derslerini uzaktan EBA üzerinden alıyor. İşte EBA 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı...

EBA 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı

Haftalık EBA TV ders programı yayımlandı. Peki, EBA TV 28 Eylül - 02 Ekim tarihlerinde ders programında bu hafta hangi dersler var?  EBA TV üzerinden her gün ders alan öğrenciler ders programını da EBA ders programı ile  öğreniyor. EBA ders yayınları da https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim adresinden takip edilebiliyor. Peki EBA  28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı nasıl?

EBA GİRİŞ EKRANI

EBA TV 28 EYLÜL - 02 EKİM DERS PROGRAMI

İLKOKUL

EBA TV 28 EYLÜL - 02 EKİM DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN.

ORTAOKUL

EBA TV 28 EYLÜL - 02 EKİM DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN.

LİSE

EBA TV 28 EYLÜL - 02 EKİM DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA TV NEDİR?

Eba TV, TRT Eba kanalı aracılığıyla dersleri takip edebileceğimiz bir sistemdir. Bu kanaldan işlenecek tüm konuları takip edebiliyor; anlamadıkları konuları tekrar etmek ve konuya dair soru çözmek için eba.gov.tr adresinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca konuyu kaçırdıklarında Eba TV üzerinden tekrarını da izleyebiliyorlar.

EBA FREKANS BİLGİLERİ

EBA 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı

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