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  3. EBA 3 Aralık Perşembe öğrenci girişi canlı ders izle / EBA TV 3 Aralık ders programı

EBA 3 Aralık Perşembe öğrenci girişi canlı ders izle / EBA TV 3 Aralık ders programı

EBA'da canlı dersler hafta içi her gün devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde online olarak verilen dersler EBA TV ve EBA uygulamasından ekranlara geliyor. Peki günün ders programı ne? İşte 3 Aralık EBA yayın akışı ve öğrenci ders girişi...

EBA 3 Aralık Perşembe öğrenci girişi canlı ders izle / EBA TV 3 Aralık ders programı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik açılan canlı ders portalı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) her gün milyonlarca öğrencinin akınına uğruyor. Salgın nedeniyle 4 Ocağa kadar kapalı olan okullarda derslerini alamayan öğrenciler EBA üzerinden uzaktan eğitim görüyor. MEB tarafından her hafta yayımlanan takvimde bugün yani 3 Aralık calı ders saatleri ve programı belli oldu. 

EBA DERS PROGRAMI

İlkokul

EBA 3 Aralık Perşembe öğrenci girişi canlı ders / EBA TV 3 Aralık ders programı

Ortaokul

EBA 3 Aralık Perşembe öğrenci girişi canlı ders / EBA TV 3 Aralık ders programı

Lise

EBA 3 Aralık Perşembe öğrenci girişi canlı ders / EBA TV 3 Aralık ders programı

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.


Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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