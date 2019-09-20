EBA kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki EBA kurs kayıt yapma 2019 | EBA kurs başvurusu ne zaman 2019? EBA e-kurs kaydı nasıl yapılır? Öğretmen başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Öğrenci girişi ve başvurusu nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

EBA E-KURS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

EBA 2019-2020 kurs kayıt işlemleri için öğrenciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 EBA öğrenci kurs kayıtları 19-23 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kurslar 30 Eylül'de başlayacak 7 Haziran'da tamamlanacak.

EBA yaz dönemi kurs başvuruları ise 22-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yaz dönemi dersleri 4 Temmuz'da başlayacak.

EBA KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA KURS ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

EBA KURS ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

EBA KURS BAŞVURU KİMLER YAPABİLİR?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları,resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarıile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA web sitesinde bulunan "Giriş" butonuna tıklayarak açılan sayfada "E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü" nden kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder.

Kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumlarıile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler EBA şifresini öğretmenlerinden alabilmektedirler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifresi alabiliyorlar. Özel okullarda görevli öğretmenler ise e-okul şifrelerini kullanarak EBA sisteminden şifre alabiliyorlar. Özel okul öğrencileri EBA şifresi alamıyorlar ancak sistem üzerinde şifresiz yapılabilen tüm işlemlerden faydalanabiliyorlar.

Öğrencilerin EBA sistemine giriş yapabilmeleri için bir EBA şifresine ihtiyaçları var. EBA şifresini öğrenciler sadece öğretmenlerinden alabilirler.

1- Öğretmenlerinden EBA giriş şifresini alan öğrencilerin öncelikle www.eba.gov.tr adresine girmeleri gerekiyor.

2- Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ''giriş'' butonuna tıklanır.

3- ''EBA Girişi'' sekmesinde, ''Kullanıcı Adı'' bölümüne T.C. kimlik numarası ve ''Şifre'' bölümüne EBA şifresi girilerek ''Giriş'' butonuna tıklanır.

4- Sayfanın sağ üst köşesindeki ''Giriş'' butonunun yerinde ad ve soyad bilgilerinin görünüyor olması EBA'ya sorunsuz bir şekilde giriş yapıldığını gösterir.

Yukarıda resimli olarak gösterdiğimiz tüm işlemleri doğru bir şekilde yapan öğrenciler, artık EBA sisteminden diledikleri gibi faydalanabilirler.

EBA modülüne giriş yapmak isteyen öğretmenlerin EBA şifresi oluşturması gerekmektedir. Bunun için EBA şifresi almak isteyen öğretmenler öncelikle http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/ web sitesinden 'MEBBİS Girişi' kısmına tıklayarak Giriş Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girmelidir. MEBBİS sistemine giriş yapan öğretmenlerin karşısına 'EBA Şifre Oluşturma Ekranı' gelecektir. Öğretmenler bu ekrandan şifre oluşturarak EBA'ya giriş yapabilirler.

EBA NEDİR?

EBA, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere ders konusunda destek vermek amacıyla kurulmuş bir tür sistem olarak bilinmektedir. Bu sistem üzerinden öğrencilerin ders çalışma süreçlerine olumlu katkılar sağlanır. Bir tür dershane ya da kurs işlevi gören bir sistem olduğunu söylemek mümkündür.