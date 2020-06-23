EBA nasıl girilir? Öğrenci giriş nasıl yapılır? EBA TV'de öğretmen seminerleri nasıl izlenir?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim denildiğinde artık EBA TV akıllara geliyor. Seminerlerden öğrenci derslerine kadar bir çok konuda online eğitim verilen kanal ile ilgili bir çok araştırma yapılıyor. İşte detaylar...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR 2020 ?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA ŞİFRE YENİLEME İŞLEMİ! EBA ŞİFREMİ UNUTTUM

EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA SEMİNER VE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

22 Haziran tarihinde başlayan online öğretmen seminerleri, 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Online seminerlere katılmak için EBA Anasayfasına gidip canlı yayın kanalından izlenecek.

Bunun için ya EBA uygulamasına giriş yapılacak ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılacak.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI

MEBBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ

HAZİRAN 2020 ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI

EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?

22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başlıyor. Daha sonra her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.

EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Ardından açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına giriliyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

SEMİNERİN İÇERİĞİ

Bakanlığın belirlediği çerçeve programının bazı başlıkları şöyle:

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, oryantiring eğitimi, doğa yürüyüşü eğitimi, bir öğretmen bin ritim eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik meslek etiği eğitimi, okul-aile iş birliği eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj ve yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi."

Bakanlığın programına göre, seminer programında ayrıca uzaktan eğitim faaliyetleri değerlendirilecek ve okul raporları hazırlanacak.

2020-2021 öğretim yılında öğrencilerin Kovid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi değerlendirilerek planlaması yapılacak.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi" kapsamında güzel sanatlar ve müzik öğretmenlerince, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, klasik Türk müziği ve tasavvuf müziği açık hava konserleri düzenlenecek. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda güzel sanatlar liselerinin katkılarıyla müzik etkinlikleri planlanacak. İllerin kültürel mirasları bağlamında halk ozanları şair ve yazarların eserlerine ilişkin kültürel müzik eşliğinde canlandırma etkinleri düzenlenecek.

Öğretmenler ayrıca, müze eğitimi, tarihi mekanlarda drama eğitimi, etkileşimli kitap okuma eğitimi, doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği, doğada masal anlatımı, açık etkileşimli sergiler, üniversitelerle iş birliği halinde atölye çalışmaları da yürütebilecekler. Ayrıca öğretmenlerin de görev aldığı Vefa Sosyal Grubu çalışmalarının görünürlüğüne ilişkin etkinlikler düzenlenebilecek. Bu kapsamda başarı öykülerinin anıların paylaşılacağı açık hava etkinleri düzenlenebilecek.

EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.