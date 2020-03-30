EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi 2020 için tıklayınız

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarından uzakta olan öğrenciler eksikliklerini gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlandığı uzaktan eğitim EBA'ya devam ediyorlar. buradaki eğitimlerini kaçırmak istemeyen ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri internette EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?sorusunu araştırmaya başladı. İşte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12. sınıf öğrenciler için işte EBA öğrenci girişi.

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2020 NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

EBA'DA DERSLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

EBA DERS PROGRAMI NASIL?

TRT EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı şöyle…

TRT EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

Eğitim öğretimini ortaokulda sürdüren öğrenciler için 23-27 Mart uzaktan eğitim ders programı şöyle…

TRT EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

Lisede eğitimine devam eden öğrenciler için 23-27 Mart tarihli haftalık yayın akışı bilgileri şöyle…

DERSİ KAÇIRANLAR NE YAPACAK?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE TENEFFÜS NE KADAR?

İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında ‘Etkinlik Kuşağı’ yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.