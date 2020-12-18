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  3. Trabzon'daki öğrencinin EBA şifresini ele geçirdi! Derslere girip hakaretler yağdırdı

Trabzon'daki öğrencinin EBA şifresini ele geçirdi! Derslere girip hakaretler yağdırdı

Trabzon’da yaşayan bir öğrencinin EBA şifresini ele geçiren kimliği belirsiz kişi, sanal sınıf ortamında hakaret içerikli yazılarak paylaştı. Öğrenci velisi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Trabzon'daki öğrencinin EBA şifresini ele geçirdi! Derslere girip hakaretler yağdırdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve ZOOM üzerinden yürütüldüğü süreçte sık sık siber saldırılar meydana geliyor.

ŞİFRESİNİ KIRIP EBA'YA GİRDİ

Bu kez Trabzon'da bir öğrencinin EBA şifresini ele geçirilen şahıs sanal derslere girerek siber sapıklık yaptı, öğrenci ve öğretmenlere hareketlerde bulundu.

Bunun üzerine öğrencinin velisi olan A.K. (45) çocuğunun şifresini ele geçirerek sanal sınıf ortamında hakarette bulunan şahıstan Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Adli soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Trabzon'daki öğrencinin EBA şifresini ele geçirdi! Derslere girip hakaretler yağdırdı

BU İLK DEĞİL: BENZERİ ZOOM'DA YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde de öğrenciler ve öğretmenlerin ders işlemek için buluştuğu zoom programına öğrenci isimleriyle dahil olan siber sapıklar öğrencilerin eğitimin almalarına engel olmuştu. Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederek, cinsel içerikli videolar izletmişti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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