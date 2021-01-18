EBA TV 18 Ocak ders programı / EBA TV 18 Ocak canlı yayın akışı
EBA TV'de 18 Ocak 2021 yeni ders programı belli oldu. Yüzbinlerce İlkokul, ortaokul, lise öğrencisi koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan haftalık ders programı ve canlı yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Eğitim portalı EBA TV'de yeni haftaya girdik. EBA TV'de 18-24 Ocak 2021 Tarihli Yayın Akışı belli oldu.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitimde günün ve haftanın ders programı haberimizde...
EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ
EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ
EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyesini seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilir.
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak haftalık ders programlarına erişebilirsiniz.