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EBA TV 18 Ocak ders programı / EBA TV 18 Ocak canlı yayın akışı

EBA TV'de 18 Ocak 2021 yeni ders programı belli oldu. Yüzbinlerce İlkokul, ortaokul, lise öğrencisi koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan haftalık ders programı ve canlı yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA TV 18 Ocak ders programı / EBA TV 18 Ocak canlı yayın akışı

Eğitim portalı EBA TV'de yeni haftaya girdik. EBA TV'de 18-24 Ocak 2021 Tarihli Yayın Akışı belli oldu. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitimde günün ve haftanın ders programı haberimizde...

EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 18 Ocak ders programı / EBA TV 18 Ocak canlı yayın akışı

EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 18 Ocak ders programı / EBA TV 18 Ocak canlı yayın akışı

EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 18 Ocak ders programı / EBA TV 18 Ocak canlı yayın akışı

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyesini seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilir.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak haftalık ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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