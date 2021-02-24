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EBA TV 24 Şubat 2021 Çarşamba ders programı / EBA bugün hangi dersler var?

EBA TV 24 Şubat canlı ders programı yayımlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı EBA TV bu hafta da devam ediyor. İşte EBA 24 Şubat canlı ders programı...

EBA TV 24 Şubat 2021 Çarşamba ders programı / EBA bugün hangi dersler var?

31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitimin bu haftaki ders programı ve ders saatleri belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan alan öğrenciler yeni haftanın ders saatlerini ve hangi dersleri göreceklerini merak ediyor. Peki TRT EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri nereden öğrenilir? İşte EBA TV 24 Şubat canlı ders programı ve ders saatleri...

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izleyebilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Canlı dersleri kaçıran öğrenciler EBA TV aracılığıyla tekrar derslerine katılabiliyorlar. EBA TV'de tüm derslerin bitmesinin ardından tekrar saatleri başlıyor.

EBA DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021

EBA TV 24 Şubat 2021 ders programı / EBA bugün hangi dersler var?EBA TV 24 Şubat 2021 ders programı / EBA bugün hangi dersler var?

ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021

EBA TV 24 Şubat 2021 ders programı / EBA bugün hangi dersler var?EBA TV 24 Şubat 2021 ders programı / EBA bugün hangi dersler var?

LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021

EBA TV 24 Şubat 2021 ders programı / EBA bugün hangi dersler var?

EBA TV 24 Şubat 2021 ders programı / EBA bugün hangi dersler var?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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