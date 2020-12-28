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  3. EBA TV 28 Aralık ders programı | TRT EBA TV 28 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

EBA TV 28 Aralık ders programı | TRT EBA TV 28 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

EBA TV'de yeni ders programı belli oldu. Uzaktan eğitim sürecinde derslerini EBA üzerinden alan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için bu haftanın yeni ders programını ve yayın akışını haberimizde derledik. İşte 28 Aralık 1 Ocak arası öğrencilerin görecekleri haftalık dersler ve ders saatleri...

EBA TV 28 Aralık ders programı | TRT EBA TV 28 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan EBA TV ders programı ve canlı yayın akışı belli oldu. Her haftanın başında değişen ders programının bu haftaki yeni programı yayımlandı. Peki bugün hangi dersler var? İşte ilkokul, ortaokul ve lise için ders programı, yayın akışı ve canlı ders linkleri...

EBA DERS PROGRAMI

İlkokul

EBA TV 28 Aralık ders programı | TRT EBA TV 28 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı
Ortaokul

EBA TV 28 Aralık ders programı | TRT EBA TV 28 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı
Lise

EBA TV 28 Aralık ders programı | TRT EBA TV 28 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı
CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

Canlı derslere derslerinizin başlangıç saatinde katılım sağlayabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.


Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyesini seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilir.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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