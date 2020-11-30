EBA TV 30 Kasım - 4 Aralık ders programı: İlkokul, ortaokul, lise

Uzaktan eğitim sürecinde ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için dersler online olarak EBA TV üzerinden veriliyor. Sabah 09:00 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında naklen izlenen derslerin programı her hafta yenileniyor. İşte yeni haftanın ders programı...

30 KASIM 4 ARALIK EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV 30 Kasım 4 Aralık 2020 haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada liselerde pazartesi günü Türk Dili ve Edebiyatı dersi saat 09.00'da başlayacak. Ortaokullarda ise yeni hafta Türkçe dersi ilk ders olacak.

1. sınıflarda Türkçe, matematik, Türkçe dersleri ilk gün işlenecek.

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Ortaokul 6. sınıflar da Türkçe dersine, ardından da sosyal bilgiler dersine katılacak. Liselerde 9. sınıflarda pazartesi günü ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI