EBA TV 7-11 Aralık ders programı | TRT EBA TV 7-11 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

Pandemi sürecinde 2020-2021 yılında uzaktan eğitim şeklinde derslerini alan öğrenciler için haftanın yeni ders programı açıklandı. Hafta içi hergün milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin giriş yaptığı EBA TV için 7-11 Aralık ders programı yayımlandı. İşte TRT EBA TV 7-11 Aralık yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı...

EBA TV 7-11 ARALIK İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 7-11 ARALIK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 7-11 ARALIK LİSE DERS PROGRAMI

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