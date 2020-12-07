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  3. EBA TV 7-11 Aralık ders programı | TRT EBA TV 7-11 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

EBA TV 7-11 Aralık ders programı | TRT EBA TV 7-11 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan TRT EBA TV 7-11 Aralık ders programının detaylar belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giriş yaptığı EBA TV 7-11 Aralık ders programı , yayın akışı ve EBA tv canlı yayın ekranı haberimizde...

EBA TV 7-11 Aralık ders programı | TRT EBA TV 7-11 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı

Pandemi sürecinde 2020-2021 yılında uzaktan eğitim şeklinde derslerini alan öğrenciler için haftanın yeni ders programı açıklandı. Hafta içi hergün milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin giriş yaptığı EBA TV için 7-11 Aralık ders programı yayımlandı. İşte TRT EBA TV 7-11 Aralık yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranı...

EBA TV 7-11 ARALIK İLKOKUL DERS PROGRAMI

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EBA TV 7-11 ARALIK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

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EBA TV 7-11 ARALIK LİSE DERS PROGRAMI

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EBA TV FREKANS BİLGİLER

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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

EBA TV İLKOKUL DERSLERİNİ İZLEMEK İÇİN - TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL DERSLERİNİ İZLEMEK İÇİN - TIKLAYINIZ

EBA TV LİSE DERSLERİNİ İZLEMEK İÇİN - TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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