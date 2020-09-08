İlk okul, orta okul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitim başlayana kadar derslerini uzaktan alacak. Bu süreçte EBA TV'de ders programlarına göre canlı yayınla eğitim verilecek. İşte EBA TV 8 eylül ders programı...

EBA TV 8 EYLÜL DERS PROGRAMI

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA FREKANS

EBA ŞİFRE OLUŞTURMA

İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsin.

a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:

“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:

EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.

EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

Bir aktivasyon yöntemi seç:

"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

EBA CANLI DERSE NASIL KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

EBA PORTFOLYO NEDİR?

EBA Porftolyo Yönetimi; öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları projeler ve ders dışı sosyal aktiviteler bilgilerinin biriktirilerek sergilendiği, benzersiz bir dijital bellek özelliğidir.

EBA ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.