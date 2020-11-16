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EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise |16 - 20 Kasım EBA TV ders tekrarı izle

MEB tarafından uygulamaya koyulan uzaktan eğitim platformu EBA TV'de ders tekrarları ara tatilde de izlenmeye devam ediyor. EBA resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV yayını üzerinden aktarılıyor. İşte 16 Kasım 20 Kasım tarihlerindeki ders tekrarları...

EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise |16 - 20 Kasım EBA TV ders tekrarı izle

Koronavirüs salgını nedeniyle derslerini hem uzaktan eğim yüz yüze alan öğrenciler 16 Kasım itibariyle ara tatile girdi. 9 günlük tatilde öğrencilerin eksikliklerini kapatması için hafta boyunca EBA TV'de ders tekrarları yapılacak. EBA'da ders anlatımları 09:00’dan 21:00’e kadar sürüyor olacak.

EBA TV TEKRAR DERS PROGRAMI

İLKOKUL

EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise |16 - 20 Kasım EBA TV ders tekrarı izle

ORTAOKUL

EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise |16 - 20 Kasım EBA TV ders tekrarı izle

LİSE

EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise |16 - 20 Kasım EBA TV ders tekrarı izle

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA SIRALI ANLATIM NEDİR?

Sıralı anlatımda, bir alt konuya ait içerikler öğrenme sürecine uygun bir şekilde sunulur. Konu anlatımları, alıştırmalar, özet dokümanları ve tarama testlerinin yer aldığı sıralı anlatımları takip ederek konu hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise |16 - 20 Kasım EBA TV ders tekrarı izle

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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