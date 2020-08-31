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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri |EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı açıklandı. Uzaktan eğitim dersleri 31 Ağustos'ta başlayacak, 18 Eylül'de ise sona erecek. İşte 2 hafta sürecek EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül ve EBA TV ders saatleri...

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri |EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim ders programını yayımladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izleyebilecek. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı (EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül)

EBA TV DERS SAATLERİ

EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

EBA DERS PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV DERS PROGRAMI: 31 AĞUSTOS-18 EYLÜL

EBA TV İLKOKUL

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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise öğrenci girişi| TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranıTRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise öğrenci girişi| TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı

EBA TV ORTAOKUL

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TRT EBA frekans bilgileri|EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır?TRT EBA frekans bilgileri|EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır?

EBA TV LİSE

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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