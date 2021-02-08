EBA TV yayın akışı (8-14 Şubat 2021)

İkinci dönem 15 Şubat itibariyle okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başlıyor. Ancak öğrenciler EBA TV'den derslerini görmeye devam edebilecek. Okulların açılmasına son bir hafta kala 8-14 Şubat tarihlerindeki EBA TV canlı yayın akışı yayımlandı.

EBA Öğrenci Girişi'nin nasıl olduğunu merak edenler için tüm merak edilenler haberimizde.

Sırasıyla https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa linkine giriş yapınız. Ardından EBA Öğrenci Şifreniz yok ise şifrenizi almanız, şifrenizi unuttuysanız şifrenizi yenilemeniz, şifrenizi hatırlıyorsanız mevcut şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini girerek ve “Gönder” butonuna basarak sisteme kayıtlı e-posta adres yoksa öğretmenden veya veliden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifre yeniden oluşturulabilir.

e-Postaya gelen doğrulama kodu girilerek ve “Gönder” butonuna basarak yeni şifre belirlenir ve “Kaydet” butonuna tıklanır.