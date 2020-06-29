Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretim bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek uzaktan görülmeye başlandı. TRT EBA TV üzerinden görülmeye başlanan dersler bugün ilk yayınını gerçekleştiriyor. Yaz boyunca devam edecek derslere katılım zorunluluğu bulunmuyor. Peki EBA TV yaz okulu ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve lise ders programı ve canlı yayın ekranı...

YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE KADAR SÜRECEK?

Yaz okulu, 29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarından verilecek. Programlar için ana temalar, 'çocuk dostu eğitim yayınları', 'genç işi içerikler', 'çift kanatlı eğitim', ve 'yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.

EBA YAZ OKULU PROGRAMI

EBA TV yaz okulunun ilk hafta programı açıklandı. İlkokul, orta okul ve liselerin 29 Haziran – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki yaz okulu programı şöyle;

ORTAOKUL

LİSE

İLKOKUL

EBA TV CANLI YAYIN EKRANLARI

EBA TV canlı yayın linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLKOKUL DERSİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ORTAOKUL DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV YAZ OKULU DERSLERİ NELERDİR?

EBA TV öğrenciler için'Tasarım Beceri Atölyeleri' (TBA) için özel bir kuşak hazırlandı. Okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanları ve içerikleri oluşturmayı amaçlayan ve 2023 Eğitim Vizyonunu'ndaki 'çift kanatlı çocuk yetiştirme' hedefine hizmet eden TBA kuşakları ile, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.

İngilizce dersleri, Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne uygun olarak 'A1, A2 ve B1, B2' düzeylerinde hazırlanarak, öğrencilere hazır hale geldi. Konuşma becerilerini arttumaya yönelik çalışamalar arttırıldı. İzleyici öğrencilerin dinleme (listening), okuma (reading) ve anlama (comprehension) becerilerini daha çok desteklemek için, kuşak boyunca bir ders sadece hikâye anlatımına (storytelling) ayrılacak. Ayrıca öğrencilerin yazma becerilerinin (writing) geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler (tasks) tanımlanacak.

EBA'YA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

EBA, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmet olmasından dolayı ücretsiz olarak erişilebilen bir eğitim portaldır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, uzaktan eğitim süreci olmak üzere bu sürecin dışında da sisteme kolaylıkla T.C. kimlik numaraları ve alacakları şifreler ile kolaylıkla bağlanabilmektedir. Bu doğrultuda bu online eğitim portalının öğrencilerden öğretmenlere, velilerden akademisyenlere ücretsiz erişimini olduğu açıklanmaktadır.