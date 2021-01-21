EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 21 Ocak ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimi kademeli olarak başlatacaklarını duyurdu. Ancak yüz yüze eğitim başlasa da EBA sistemine devam edecek. Çocuklar hem okuldan hem EBA'dan derslerini almayı sürdürecek. EBA artık öğrencilerin vazgeçilmez bir parçası.

Öğrenciler bugün de eğitimlerini sürdürmek için online olarak EBA TV'den derslere girecek. EBA TV'de günün ders programı açıklandı. Yeni günün ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatlerinde bugün okul öncesi sınıfların programı saat 08:00'de başlayacak 09:00'da sona erecek.

İlk, orta ve lise öğrencileri ise dersler sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında işlenecek. Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

EBA TV'DE BUGÜN HANGİ DERSLER VAR?

21 Ocak 2021 Perşembe 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMINI İNDİRMEK İÇİN - TIKLAYIN

ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMINI İNDİRMEK İÇİN - TIKLAYIN

LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMINI İNDİRMEK İÇİN - TIKLAYIN

EBA TV 21 OCAK 2021 PERŞEMBE İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokulda ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV ilkokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak

EBA TV 21 OCAK 2021 ORTAOKUL İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

TRT EBA TV Ortaokulda ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Ortaokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

EBA TV 21 OCAK 2021 ORTAOKUL İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

TRT EBA TV Lisede lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Lisede dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

EBA TV CANLI YAYIN DERS PROGRAMI LİNKLERİ

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN

EBA TV LİSE CANLI YAYIN