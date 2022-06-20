Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde e-ticaret faaliyetlerini sürdüren GittiGidiyor, kıyasıya rekabet eden e-ticaret siteleri arasında en iyilerindendi. Fakat dünyanın en ünlü e-ticaret sayfalarından biri olan Amerikan merkezli eBay, yapmış olduğu açıklamada 18 Temmuz'dan itibaren GittiGidiyor'un alışverişe kapatılacağını duyurdu. Peki Ebay nedir? Ebay kimin?

EBAY NEDİR ?

eBay , açık artırmaları ve tüketiciden tüketiciye satışlarıyla tanınan bir çevrimiçi alışveriş sitesidir. eBay birçok farklı ülkede mevcuttur. Herkes ücretsiz olarak bir eBay hesabı açarak ürün alabilir ya da satabilir. Satıcılar, listeleme ücretleri, üründen alınan komisyon ve maliyetler gibi nedenle siteye ödeme yapar. Maliyetler, ürünlerinizi sattığınız fiyata ve bunları sitede ne kadar süre satışa sunduğunuza göre değişir. Sitede hemen hemen her şeyi alıp satabilirsiniz, her gün milyonlarca işlem gerçekleşir.

eBay, gelirinin yaklaşık yüzde 70’ini online pazar işlemlerinden elde ediyor. eBay, dünyanın dört bir yanındaki e-ihracat yatırımcıları tarafından satış kanalı olarak kullanılıyor. 180 ülkede 170 milyondan fazla kullanıcısı olan eBay’da bölgelere özel ürünler sıralanabiliyor.

EBAY KİMİN ?

eBay, Amerikalı Pierre Omidyar tarafından, 1995 yılında kurulmuştur. Kısa sürede başarı yakalayıp gelişen e-ticaret sitesi, Pepsico ve Disney gibi şirketlerden de çalışan desteği alarak iyice büyüdü.