Ebe-Hemşire Maaşı Ne Kadar? 2021 Ebe-Hemşire Maaşları ve İş İlanları

Ebe-Hemşire görev tanımı nedir, Ebe-Hemşire ne iş yapar, Ebe-Hemşire olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ebe-Hemşire mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ebe-Hemşire Tanımı;

Aile planlaması hizmetlerini yürüten, toplum sağlığı hizmetleri ile danışmanlık hizmetlerini yürüten, hamile kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası izleme yapan, 0-6 yaş arası çocuğun sağlığının korunması , geliştirilmesi, ve bakımına yönelik hizmetler veren, bulaşıcı hastalıkların tespitinde görev alan, bireye, aileye ve topluma sağlık eğitimi veren, doğum, gebe, bebek ve çocuklara ait kayıtları dolduran, değerlendiren, yardımcı sağlık personeli olarak görev yapan kişidir.

Ebe-Hemşire Maaşı Ne Kadar?

021 Ebe-Hemşire MaaşlarıEbe-Hemşire maaşı ortalama aylık 4.350 - TL’dir. En düşük Ebe-Hemşire maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ebe-Hemşire iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ebe-Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

VERİGİRİŞİ

Ebe-Hemşire Ne İş Yapar?

Ebe-Hemşire, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,

b) Aile Planlaması hizmetleri ile danışmanlık hizmetlerinde görev almak,

c) RİA (rahim içi araç) uygulamak,

d) 0-1 yaş arası sağlam çocukları tespit etmek,

e) 0-6 yaş arası çocuklara aşı yapmak, yetişkinlere koruma amaçlı hepatit aşısı, gebelere tetenoz aşısı yapmak,

f) 15-49 yaş arası evli kadınları tespit ederek izlenimlerini yapmak,

g) 15-49 yaş arası kadınlara aile planlaması hizmetleri vermek,

h) Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak,

i) Doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve izleme yapmak,

j) Gebelik tanısını koymak, takibini yapmak, riskli gebeleri erken dönemde tespit ederek gerekli birimlere sevk etmek,

k) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek,

l) Bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesinde görev almak,

m) Tespit edilmiş bulaşıcı hastalıkların takibini yapmak,

n) Sorumlu olduğu bölgede yaş gruplarına göre nüfus tespiti yapmak,

o) Beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkları ve etkileyen faktörleri tespit etmek,

p) Yaşlı sağlığı hizmetlerine katılmak,

q) Ev ziyaretleri yaparak gebe ve bebekleri tespit etmek,

r) Gebe, bebek ve çocuklara ait kayıt ve formları doldurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ebe-Hemşire Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türk Meslekler sözlüğünde Ebe-Hemşire mesleğinin meslek kodu 2222.02 olarak belirlenmiştir



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