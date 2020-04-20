Ebeler Haftası kutlama mesajı | Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler

Dünyanın en önemli ve değerli mesleklerinden birisi ebeliktir. Ebelik Haftasının gelmesiyle bu özel günü kutlamak isteyenler internette kutlama mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Peki Ebeler Haftası kutlama mesajı nelerdir? Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde.

EBELİK NEDİR?

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de, genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.

EBELER HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI, SÖZLERİ NELERDİR?

Herşey başladıgı yerde biter.. Ebe tokadı nereye atıyorsa , imam pamuğu oraya tıkar.

En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır.

İlk görüşte aşk diye bir şey olsaydı eğer, herkes ebesine aşık olurdu.

Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Tüm evlerin ailesidir; Çünkü gebelerin hepsi onu bekler ev ev gezip çok canları kurtarır.

Ebelik insanlığın var oluşu ile başlar.

Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz, en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.

Sağlık kurumunun kanatsız melekleri Ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.

Ebeler, her doğumla bir aile ile dünyayı değiştiriyor.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir.

Anneler bir ise, ebeler dokuz doğurur.

Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir… 21 – 28 Nisan #EbelerHaftası Kutlu Olsun…

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz.

Annelik duygusunu ilk yaşama anının görevlisi olan ve kutsal bir görevi icra eden ebelerimizin 21-28 Nisan #EbelerHaftası’nı kutluyoruz.

evgi ve şefkatle miniklerin hayatlarına dokunan tüm ebelerin Ebeler Haftası’nı kutlarız.

Görevlerini özveri, sabır, gayret ve sevgi ile yerine getiren bütün ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm Ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.

Ülkemizin dört bir tarafında Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin, 12-18 Mayıs Ebeler ve Hemşireler Haftası’nı kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.

Hayata tutunuşumuz bir ebenin elinde başlar. Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenen, gebelikte, doğumda ve doğum sozlervadisi.com sonrasında her zaman hayatımızın içinde yer alan, anne ile bebeğin ilk iletişim bağını sağlayan tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimizin “21-28 Nisan Ebeler Haftası”nı Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sağlık kurumunun kanatsız melekleri Ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerindendir Ebelik… Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin “Ebeler Haftası”nı kutlarız… https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/ebeler-haftasi-kutlama-mesajlari.html

En mutlu anımızda yanımızda olan ve canımıza can katan ebelerimizin “21-28 Nisan Ebeler Haftası”nı kutluyoruz.

En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır. tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı.” 21-28 Nisan Ebeler Haftası” nı kutlarım.

Çocuğumuzun sağlığı için ilk dokunuş ebenden.

İlk görüşte aşk diye bişey olsaydı eğer, herkes ebesine aşık olurdu.

En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır. K.K

Ebelik insanlığın var oluşu ile başlar

EBELER HAFTASI NE ZAMAN?

Esasen Dünya Ebeler günü ile ülkemizde kutlanan Ebeler Haftası, birbirlerinden farklıdır. Dünya Ebeler Günü kutlaması fikri 1987 yılında Hollanda’da bulunan Uluslararası Ebeler Konfederasyonu tarafından ortaya çıkarılmıştır. Devamında 1991 yılının 7 Mayıs’ında ilk kez kutlanan Dünya Ebeler Günü daha sonra her yıl 5 Mayıs tarihine sabitlenmiştir. Ülkemizde ise ayrıca bir Ebeler Haftası kutlaması bulunuyor. 21-28 Nisan haftası olarak belirlenen Ebeler Haftası, Dünya Ebeler gününden 1 hafta öncesine tarihlenmiş oluyor.

EBELİK HAKKINDA

21-28 Nisan arası Ebelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' sözcüğü eski saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.

Ebelik mesleği ise dünyanın en eski mesleklerindendir. Eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleği vardı. Hekimlik kadar

eski bir sanat olan ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy'da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim

yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen ''küçük ebe ''adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir. 1909 yılında sivil ve askeri tıbbiye

birleştirilmiş ve ilk ebe Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilke ebe okulu 1952 yılında Ankara Doğum Evinde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu

okullar Doğum Evleri'nden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altından öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Ebelerin Sağlık

Meslek Liseleri Ebelik bölümlerini bitirmeleri koşulu getirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ''uygulandığı ülkelerde geçerliliği kabul edilmiş ebelik eğitimi girmeye hak kazandıktan sonra bu programı başarı ile tamamlayarak ebelik

mesleğini yerine getirmek üzere (tecili yapılan) ya da kendisine yasal olarak izin verilen bireye EBE ünvanı adı verilir.

Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi ve doğum, doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, koruyucu önlemler

anne ve bebekte anormal durumların saptanması tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler

verir. Ebe, bu görevlerini hastane, klinik, sağlık ocağı, ya da diğer kurum ve kuruluşlarda yerine getirir. Sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça kutsal bir görevi ifade etmektedir.

Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.