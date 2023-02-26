Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Aboagye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Aboagye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Aboagye 10 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Aboagye Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Aboagye'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Aboagye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Aboagye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Aboagye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Aboagye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Berekum Arsenal

1 Şubat 2022 yılında Gold Stars FC

Ebenezer Aboagye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Aboagye şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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