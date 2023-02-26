Ebenezer Ackahbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Ackahbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Ackahbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Ackahbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Ackahbi 30 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Ackahbi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Ackahbi'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Ackahbi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ebenezerackahbi/

Ebenezer Ackahbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Ackahbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Ackahbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Ackahbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2023 yılında FC Samartex

30 Haziran 2023 yılında Medeama

Ebenezer Ackahbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Ackahbi şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Ebenezer Ackahbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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