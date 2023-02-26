Ebenezer Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Acquah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Acquah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Acquah 8 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Acquah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Ebenezer Acquah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Acquah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Acquah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Acquah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Acquah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Acquah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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