Ebenezer Adade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Adade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Adade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Adade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Adade 26 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Adade Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Adade'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Adade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Adade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Adade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Adade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2021 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2021 yılında Cheetah FC

25 Ocak 2023 yılında Dreams FC

30 Haziran 2023 yılında Cheetah FC

Ebenezer Adade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Adade şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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