Ebenezer Akpor Kommey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Akpor Kommey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Akpor Kommey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Akpor Kommey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Akpor Kommey 13 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Akpor Kommey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ebenezer Akpor Kommey'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Akpor Kommey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Akpor Kommey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Akpor Kommey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Akpor Kommey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Akpor Kommey şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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