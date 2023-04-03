Ebenezer De Fanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer De Fanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer De Fanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer De Fanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer De Fanti 2 Haziran 2004 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa,Togo uyrukludur.Gerçek adı da Ebenezer Simons de Fanti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer De Fanti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ebenezer De Fanti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Torcy U19 futbol takımında oynamaktadır. US Torcy U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebenezer De Fanti'nin US Torcy U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer De Fanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer De Fanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında US Torcy U19

Ebenezer De Fanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer De Fanti şuan US Torcy U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Noisy le Grand FC (2010-2015) ,Champs sur Marne (2018-2019) , Paris Saint Germain (2018-2019), US Torcy PVDM (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.