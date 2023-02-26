Ebenezer Ocran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Ocran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Ocran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Ocran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Ocran 26 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Ocran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Ocran'nin Karela United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Ocran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Ocran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Ocran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Ocran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2021 yılında Karela United

Ebenezer Ocran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Ocran şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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