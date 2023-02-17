Ebenezer Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ebenezer Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ebenezer Ofori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ebenezer Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Ofori 1 Temmuz 1995 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Ofori Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Ebenezer Ofori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Ofori'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Oforiboyu ve yaşı kaç

Ebenezer Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ebenezer Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında AIK

31 Ocak 2017 yılında Stuttgart

21 Şubat 2018 yılında New York City

31 Aralık 2019 yılında Stuttgart

9 Ocak 2020 yılında AIK

13 Ocak 2022 yılında Vejle BK

30 Haziran 2022 yılında AIK

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Ebenezer Ofori kimdir

Ebenezer Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Ofori şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Glory FC, The New Edubiase FC

Ebenezer Ofori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Ebenezer Ofori nereli

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