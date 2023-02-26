Ebenezer Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Sekyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Sekyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Sekyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Sekyere 21 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Sekyere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Ebenezer Sekyere'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Sekyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Sekyere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Sekyere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Sekyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Sekyere şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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